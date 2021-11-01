С 1 ноября WhatsApp перестал работать на некоторых iPhone — вот список
Уже сегодня.
С сегодняшнего дня устаревшие смартфоны больше не поддерживают популярный мессенджер WhatsApp. Это касается девайсов на iOS 9 и ниже, а также гаджетов под управлением Android 4.0.4 и старее.
Какие айфоны перестали работать с WhatsApp? Вот список:
- Оригинальный iPhone 2007-го года выпуска;
- iPhone 3G;
- iPhone 3GS;
- iPhone 4;
- iPhone 4s.
Все остальные айфоны можно обновить до iOS 10 и выше, продолжив наслаждаться УотсАпом. Что делать тем, у кого устройства из списка? Купить новый айфон, других вариантов нет.
Полезно знать:
- Скандал — сотрудники Facebook могут читать все сообщения в WhatsApp
- Исчезающие сообщения в WhatsApp на iPhone становятся реальностью
- Скоро можно будет перенести чаты WhatsApp на другие номера телефонов
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.