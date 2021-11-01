С 1 ноября WhatsApp перестал работать на некоторых iPhone — вот список

Уже сегодня.

С сегодняшнего дня устаревшие смартфоны больше не поддерживают популярный мессенджер WhatsApp. Это касается девайсов на iOS 9 и ниже, а также гаджетов под управлением Android 4.0.4 и старее.

Какие айфоны перестали работать с WhatsApp? Вот список:

Оригинальный iPhone 2007-го года выпуска; iPhone 3G; iPhone 3GS; iPhone 4; iPhone 4s.

Все остальные айфоны можно обновить до iOS 10 и выше, продолжив наслаждаться УотсАпом. Что делать тем, у кого устройства из списка? Купить новый айфон, других вариантов нет.

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