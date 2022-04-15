С Альфой тоже всё — приложение «Альфа-Банка» удалили из App Store для iPhone и iPad
К сожалению…
Вслед за приложением «СберБанк Онлайн» из App Store удалили и аналогичное приложение «Альфа-Банка». Для айфонов и айпэдов их теперь не скачать.
Как быть, если купили новый айфон/айпэд? Использовать веб-версию.
Ну а тем, кто обладает айфоном или айпэдом с установленным приложением Альфы, советуем его не удалять. Оно прекрасно работает, как и раньше. Только вот обновлений не будет. Но это не так страшно.
Да, бонусы: айфон с таким приложением можно продать дороже на Авито. Посмотрите цены сами, будете удивлены.
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