С батареей все плохо — iPhone 12 mini разочаровал автономностью

Хуже, чем ожидалось.

Увы, но Айфон 12 мини с крошечной батареей на 2227 мА*ч показал удручающие результаты в тестах автономности.

Большинство авторов обзоров остались разочарованы временем автономной работы.

Так, в Engadget заявили, что подзаряжать устройство нужно каждый день (а то и несколько раз в сутки), в The Verge пришли к выводу, что почти все современных дорогие смартфоны работают дольше, а в TechCrunch выяснили, что при обычном использовании iPhone 12 mini не способен продержаться до конца дня.

Выход один — носить с собой пауэрбанк… Или купить другой Айфон 12. У всех новых айфонов батареи больше, работают они дольше.

Вот, например, результаты теста автономности при выключенном 5G и при яркости 500 нит:

Хуже себя показал только iPhone SE второго поколения.

Источник: MyDrivers

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