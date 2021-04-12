С Днем космонавтики — космические iPhone 12 Pro по космическим же ценам

Очередные элитные айфоны от Caviar.

В честь Дня космонавтики российский бренд Caviar выпускает пять тематических «космических» iPhone 12 Pro/12 Pro Max. Тираж традиционно ограниченный, а цены — безумные.

Айфоны содержат детали настоящих космических кораблей и посвящены различным знаменитостям, связанным с космонавтикой.

Первый, самый дорогой, самый редкий (12 экземпляров) и самый интересный iPhone 12 Pro/12 Pro Max посвящен Юрию Гагарину. 12 Pro обойдется в $8920, а за 12 Pro Max нужно выложить уже $9450. На корпусе из титана мы видим ракету, на которой первый человек с Земли отправился в космос. А еще часы.

Второй чуть менее редкий (19 штук) создан в честь Илона Маска, так как он является основателем компании SpaceX. Он тоже титановый, с силуэтом Маска и Марсом на заднем плане. Ценник — от $6610.

Далее идет айфон, посвященный Сергею Королеву (идеолог космической программы СССР). Таких смартфонов создадут 99. Цены начинаются с $6760.

Не забыли в Caviar и о Ниле Армстронге (этот космонавт первым ступил на поверхность Луны). Ценник стартует с $6450.

А также о Джеффе Безосе, создателе Blue Origin. Это самый недорогой космофон — от $5840.

Ну и смотрим ролик, лишним не будет.

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