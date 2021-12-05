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С помощью Apple AirTag угонщики научились угонять автомобили

5 Дек, 2021

С помощью Apple AirTag угонщики научились угонять автомобили

Обратная сторона прогресса.

С помощью поисковых меток AirTag от Apple бандиты научились угонять автомобили. В столице Канады уже зафиксировано 5 таких случаев. Как все происходит?

airtag

Злоумышленники попросту закрепляют метку на машине, а затем всегда знают, где она находится на протяжении всего времени. Преступники составляют карту, изучают распорядок дня владельца, затем попросту планируют угон в ночное время суток с неохраняемой территории.

Вероятно, что в будущем опыт канадских угонщиков начнут перенимать и бандиты из других стран. И ничего с этим не поделать. Таков мир. Хорошие вещи можно использовать в плохих целях.

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