С помощью специальной программы можно выявить заражение iPhone шпионом Pegasus

Что-то заподозрили? Вот решение.

Вчера мы писали о том, что шпионское ПО Pegasus может проникнуть в Айфон с установленной iOS 14.6 с помощью специального сообщения, отправленного на смартфон через iMessage. Теперь же сообщается, что есть специальная программа для определения заражен ваш девайс или нет. Она в свободном доступе, лежит вот тут. На GitHub также есть архив. Нужна инструкция? Тогда сюда.

Спасибо надо сказать правозащитникам из Amnesty. Появилась утилита как раз благодаря этим ребятам. Но что делать после обнаружения? Увы, тут уже решение за пользователем. Удалять шпионское ПО программа-определитель не умеет.

Однако Иван Крстич (Ivan Krstic), глава по инженерной безопасности в Apple, успокаивает пользователей. По его словам, Pegasus не страшен 99,9% пользователей. Заражать их смартфоны никто не собирается, так как они злоумышленникам (и правительству) попросту неинтересны. Заинтересовать их могут лишь единицы, люди, владеющие важной информацией или секретными сведениями.

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