Садись, полетаем! В Японии испытали первый летающий автомобиль

На прошлой неделе в воздух поднялся первый летающий автомобиль с пилотом на борту.

Япония впереди планеты всей. И мир убедился в этом в очередной раз, когда в Токио в воздух поднялся невероятный автомобиль. После многих лет работы компания SkyDrive испытала летающий автомобиль SD-03. В воздухе он пробыл 4 минуты. Пока это максимальный показатель, над которым разработчики продолжают трудиться.

Внешне машина напоминает гибрид вертолета и пассажирского самолета. Высота машины 2 метра, ширина – 4. В его обтекаемых деталях с трудом можно узнать современный автомобиль. Представители компании рассчитывают на то, что вскоре им удастся усовершенствовать SD-03 и сделать полет более длительным.

Несмотря на очевидные успехи в испытаниях летающего автомобиля, его будущее остается весьма туманным. Очевидно, что такая машина будет потреблять больше топлива, чем обычная иномарка. Размер SD-03 превосходит современный авто в два раза. Не так-то и просто будет припарковать свою “летающую тарелку”. Что и говорить про обслуживание такой машины.

В SkyDrive уверены, что в ближайшие десятилетия человечество не сможет пересесть на воздушный транспорт. Пока ни один город мира не создал воздушную инфраструктуру для аэромобилей. Поэтому пока любоваться на летающие авто нам представится возможным только в кино.

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