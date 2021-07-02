Safari в iOS 15 — новые фишки, как их использовать

Safari стал лучше.

В iOS 15 одним из самых интересных нововведений стало изменения браузера Safari. Он стал красивее, удобнее и функциональнее.

Расскажем, что нам понравилось.

1) Главная страница стала однозначно лучше. Во-первых, на ней больше информации. Во-вторых, изменять ее можно по своему вкусу. Примерно, как в Яндекс.Браузере на ПК/ноутбуке или Safari на Mac.

2) Строка браузера съехала вниз.

Но, когда вы начинаете вводить адрес сайта, она поднимается вверх. Ну а при серфинге по самому порталу ее не видно.

3) Перелистывать закладки стало удобнее. Делается просто свайпами слева-направо или справа-налево. Очень удобно.

4) Обои Safari тоже симпатичные.

В общем, как нам кажется, замечательные нововведения.

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