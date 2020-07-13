Самая быстрая зарядка для iPhone подтверждена. В комплекте ее не будет

20 Вт, но покупать отдельно.

Apple выпустит новое фирменное зарядное устройство вместе с запуском смартфонов из линейки iPhone 12. Как сообщили источники агентства Safety Korea, компания готовится к запуску производства зарядного адаптера с мощностью 20 Вт.

Новый зарядный адаптер, проходящий в базе данных 3C под модельным номером A2244, будет оснащен разъемом USB-C. Устройство будет продаваться отдельно от смартфонов Apple. Его цена составит около $30 по аналогии с 18-ваттным зарядным адаптером, который продается компанией Apple в настоящий момент.

Актуальные зарядные адаптеры Apple с мощностью 5 Вт и 18 Вт исчезнут из официальной продажи после запуска 20-ваттной модели. Кроме этого, Apple перестанет комплектовать другие модели iPhone снятыми с продажи зарядными устройствами.

Ранее Apple сама прямо намекнула на планы по сокращению комплектации iPhone. Компания провела опрос среди пользователей iPhone, узнав у них, как они поступают с зарядными адаптерами от старых смартфонов. Опрос был проведен на фоне многочисленных слухов о том, что смартфоны из линейки iPhone 12 не будут укомплектованы зарядным адаптером и проводными наушниками.

Источник: Safety Korea.

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