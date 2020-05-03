Самое нелепое ограничение iPhone SE (2020) подтверждено

Увы и ах.

Apple подтвердила признанное самым нелепым программное ограничение iPhone SE 2-го поколения. В официальной поддержке компании заявили, что возможность быстрого управления уведомлениями при помощи жеста Haptic Touch на смартфоне невозможно.

Пользователи iPhone SE 2-го поколения обратили внимание на невозможность удобного управления оповещениями в «Центре уведомлений» в первый же день выхода смартфона. На новом iPhone SE нельзя длительно зажать на уведомлении для получения дополнительных опций по его управлению.

Один из пользователей смартфона обратился в техподдержку Apple для того, чтобы выяснить, не является ли это багом. Сотрудник Apple ответил, что опция не поддерживается на iPhone SE 2-го поколения в отличие от других смартфонов Apple.

Несмотря на ответ Apple, многие пользователи нового iPhone SE считают, что функция недоступна из-за бага. Об этом владельцы нового смартфона Apple сообщают на ресурсе Reddit. По словам большинства пользователей, компания должна будет отреагировать на большое количество негативных отзывов и активировать этот жест Haptic Touch в следующих обновлениях iOS.

Отметим, что другие жесты Haptic Touch на iPhone SE 2-го поколения поддерживаются. Исключение составляет только жест для управления уведомлениями.

Источник: Reddit.

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