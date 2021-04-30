Самые популярные разрешения экрана на Android-смартфонах

Какое у вас?

Через бенчмарк Antutu проходят миллионы смартфонов. Это позволяет сервису собирать интересную статистику. Например – какие разрешения экранов самые популярные?

Antutu опубликовал отчет за первый квартал 2021 года. К сожалению, айфонов нет. Исследовались только модели на базе Android.

Первое место – с результатом 31,1% – заняло разрешение 2400 х 1080 пикселей. Больше трети девайсов предлагают такое.

На второй строчке – вариант 2340 х 1080 (26,2%).

Замыкают тройку лидеров “Другие”, покорившие планку 20,2%. Какие разрешения имеются в виду – не уточняется.

Четвертая позиция принадлежит 1920 х 1080 (4,3%). Пятая – 2160 х 1080 (3,7%). Остальные – на иллюстрации.

Источник: antutu.com

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