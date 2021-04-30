Самые популярные разрешения экрана на Android-смартфонах
Какое у вас?
Через бенчмарк Antutu проходят миллионы смартфонов. Это позволяет сервису собирать интересную статистику. Например – какие разрешения экранов самые популярные?
Antutu опубликовал отчет за первый квартал 2021 года. К сожалению, айфонов нет. Исследовались только модели на базе Android.
Первое место – с результатом 31,1% – заняло разрешение 2400 х 1080 пикселей. Больше трети девайсов предлагают такое.
На второй строчке – вариант 2340 х 1080 (26,2%).
Замыкают тройку лидеров “Другие”, покорившие планку 20,2%. Какие разрешения имеются в виду – не уточняется.
Четвертая позиция принадлежит 1920 х 1080 (4,3%). Пятая – 2160 х 1080 (3,7%). Остальные – на иллюстрации.
Источник: antutu.com
Читайте также:
- Названа самая популярная диагональ экрана смартфона. Какая у вас?
- ТОП 10 смартфонов по соотношению производительности и цены
- Взгляните на ТОП самых мощных Android-смартфонов
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.