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Самые популярные разрешения экрана на Android-смартфонах

30 Апр, 2021

Самые популярные разрешения экрана на Android-смартфонах

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Через бенчмарк Antutu проходят миллионы смартфонов. Это позволяет сервису собирать интересную статистику. Например – какие разрешения экранов самые популярные?

Antutu опубликовал отчет за первый квартал 2021 года. К сожалению, айфонов нет. Исследовались только модели на базе Android.

Xiaomi Mi 10T Pro

Первое место – с результатом 31,1% – заняло разрешение 2400 х 1080 пикселей. Больше трети девайсов предлагают такое.

На второй строчке – вариант 2340 х 1080 (26,2%).

Antutu

Замыкают тройку лидеров “Другие”, покорившие планку 20,2%. Какие разрешения имеются в виду – не уточняется.

Четвертая позиция принадлежит 1920 х 1080 (4,3%). Пятая – 2160 х 1080 (3,7%). Остальные – на иллюстрации.

Источник: antutu.com

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