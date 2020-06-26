Самое эффектное нововведение iOS 14 показали на видео

Весьма полезно и эффектно.



В iOS 14 появилось множество нововведений, в том числе далеко не самых очевидных или даже скрытых. Главным из таких по праву считается новая функция iOS 14, позволяющая выполнять различные действия на iPhone по двойному прикосновению к задней крышки смартфона.

Новая функция iOS 14 позволяет выбирать различные действия для выполнения по двойному тапу по задней поверхности корпуса iPhone. Например, пользователи могут настроить, чтобы при выполнении этого жеста на iPhone начиналась запись видео с экрана или запускалось какое-либо приложение.

Новый жест активируется в универсальных настройках iPhone. Там же располагаются и его настройки, в которых следует указывать действие, выполняемое по жесту.

Необычное нововведение iOS 14 работает только на iPhone поддержкой функции «Выход из сна касанием»:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

Основное предназначение этой функции заключается в пробуждении экрана путем прикосновения к нему. В iOS 14 опцию адаптировали для распознавания прикосновения к задней поверхности корпуса.

Источник: Reddit.

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