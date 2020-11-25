Самообучающийся 3D-принтер создан в Германии – iFactory One

Производство у вас дома.

В Германии сделали 3D-принтер, который работает самостоятельно. Ещё он имеет онлайн-службу поддержки и другие необычные особенности. Подробности в нашем материале. Поехали!

Немецкие изобретатели из iFactort3D разместили на Kickstarter свой умный принтер iFactory One. Для старта производства и продаж нужно было собрать не менее $100 тыс и они были собраны всего за несколько дней. Так чем же привлёк этот принтер столько людей?

Вот его главные плюсы:

3D-печать происходит удалённо – без участия человека по заданной программе.

Онлайн-служба поддержки через Wi-Fi проводит настройку, диагностику и даже исправление ошибок. А ведь большинство проблем связано именно с неверной настройкой печати. Эту главную проблему решили ребята из iFactory3D.

Но есть ещё ИИ-самодиагностика, встроенная в принтер. Система анализирует работу и вносит коррективы в скорость печати или другие настройки, сама связывается со службой поддержки в случае проблемы и так далее.

Обновление ПО тоже происходит по воздуху. В обновлениях: улучшения и новые функции.

Благодаря особой треугольной форме эта минифабрика может работать под любым углом и даже на неровной поверхности.

С этим умным 3D-принтером можно открыть небольшое производство.

Пока принтер может работать с компьютерами на Windows, но к началу доставки покупателям (март 2021-ого года) появится и поддержка Mac.

Цены. По стоимости вариантов несколько:

Если можете подождать с доставкой до марта 2021, то нужно заплатить около 67 тыс руб за базовую версию. За почти 90 тыс руб обещают доставить до Нового года 20/21. Ещё есть минифабрики из 3-6-10 умных принтеров в связке, за опт дают хорошую скидку.

А у вас есть свой 3D-принтер? Лично мой опыт заканчивается на ручке для объёмной печати.

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