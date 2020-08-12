Samsung, AMD и ARM объединились, чтобы побить процессор Apple

Создают мощнейший мобильный чип.

Компании Samsung, AMD и ARM начали разработку компонентов для «лучшего мобильного процессора». Новый процессор с условным названием Samsung Exynos 1000 станет первым мобильным чипом корейской компании с ядрами от другого производителя. Об этом сообщили источники издания Business Korea.

Созданием ядер для чипа Samsung займется компания ARM, которая будет использовать в них компоненты собственной разработки. ARM использует для нового процессора Samsung улучшенные ядра Cortex-X Custom. Они по меньшей мере на 30% более производительные по сравнению с ядрами Cortex A-77 в Snapdragon 865+ — самом мощном мобильном чипе для Android-смартфонов на сегодняшний день.

Видеоускоритель для процессора Exynos 1000 создаст компания AMD, ранее разработавшая APU для игровых консолей нового поколения PS5 и Xbox Series X. Будет ли в мобильном чипе Samsung использоваться современная архитектура RDNA 2, как и в консолях, на текущий момент неизвестно.

Согласно первым утечкам, новый чип Samsung Exynos 1000 примерно на 30% более мощнее, чем процессор Apple A13 Bionic.

Выход нового процессора Samsung должен состояться в первой половине 2021 года. На тот момент компания Apple выпустит линейку смартфонов iPhone 12 с новым чипом A14. Ранее стало известно, что производительность нового мобильного процессора Apple будет сразу на 40% выше, чем у A13 Bionic.

Источник: BK.

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