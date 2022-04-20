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Самсунг будет пускать отработанные смартфоны на запчасти

20 Апр, 2022

Самсунг будет пускать отработанные смартфоны на запчасти

Для ремонта других смартфонов бренда.

Самсунг планирует разбирать на заводе старые смартфоны и направлять их все еще работоспособные детали на запасные части. В дальнейшем бывшие в употреблении, но нормально функционирующие модули отработавших устройств отправятся в сервисные центры. 

Разобранный смартфон Samsung на запчасти

Таким образом Самсунг планирует снизить стоимость ремонта смартфонов (возможно до двух раз!) и внести свой позитивный вклад в защиту окружающей среды. 

Попытки заботы об экологии со стороны Samsung наблюдались и раньше. Самсунговский флагман Samsung Galaxy S22 частично изготовлен из мусора, собранного в воде на просторах океана.

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