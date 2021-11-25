Samsung Galaxy A03 — характеристики, цена в России и дата выхода
Достойный бюджетник.
Компания Samsung анонсировала бюджетный смартфон Galaxy A03. Нет, никакого шоу не было. Просто обычный пресс-релиз опубликовали на официальном сайте. Там же раскрыты все параметры устройства.
Ждем в России и рассказываем, что узнали.
Характеристики
- SoC: неизвестна, есть лишь информация, что внутри 8-ядерный процессор с частотой работы 1,6 ГГц
- Дисплей: 6,5 дюймов, IPS, HD+
- ОЗУ: 3/4 ГБ
- Флеш-память: 32/64/128 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Главная камера: 48+2 Мп
- Фронтальная камера: 5 Мп
- Габариты: 164,2 на 75,9 на 9,1 мм
- Цвета: красный, синий или черный
Дата выхода
Совсем скоро. Думаем, что в России устройство начнут продавать уже в декабре.
Цена
Galaxy A02 стоил 9 тысяч. Вероятно, что столько же попросят и за Galaxy A03.
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