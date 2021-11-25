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Samsung Galaxy A03 — характеристики, цена в России и дата выхода

25 Ноя, 2021

Samsung Galaxy A03 — характеристики, цена в России и дата выхода

Достойный бюджетник.

Компания Samsung анонсировала бюджетный смартфон Galaxy A03. Нет, никакого шоу не было. Просто обычный пресс-релиз опубликовали на официальном сайте. Там же раскрыты все параметры устройства.

Ждем в России и рассказываем, что узнали.

Характеристики

  • SoC: неизвестна, есть лишь информация, что внутри 8-ядерный процессор с частотой работы 1,6 ГГц
  • Дисплей: 6,5 дюймов, IPS, HD+
  • ОЗУ: 3/4 ГБ
  • Флеш-память: 32/64/128 ГБ
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Главная камера: 48+2 Мп
  • Фронтальная камера: 5 Мп
  • Габариты: 164,2 на 75,9 на 9,1 мм
  • Цвета: красный, синий или черный

Дата выхода

Совсем скоро. Думаем, что в России устройство начнут продавать уже в декабре.

Цена

Galaxy A02 стоил 9 тысяч. Вероятно, что столько же попросят и за Galaxy A03.

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