Samsung Galaxy A03 уже в России — смартфон чуть дороже 10 000 рублей
Приехал!
Компания Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A03. Это супербюджетник, который наверняка будет интересен нашим соотечественникам.
Подробно о смартфон мы уже писали. Поэтому самое главное, конечно, цены.
Сколько просят в РФ?
- Samsung Galaxy A03 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти: 10 490 рублей
- Samsung Galaxy A03 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти: 11 990 рублей
Какие преимущества?
- 6,5-дюймовый IPS-экран типа Infinity-V с разрешением HD+
- Камера на 48+2 Мп
- Селфи-камера на 5 Мп
- Батарея на 5000 мА*ч, но без быстрой зарядки
- Чип Unisoc на 8 ядер
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