Samsung Galaxy A03 уже в России — смартфон чуть дороже 10 000 рублей

Приехал!

Компания Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A03. Это супербюджетник, который наверняка будет интересен нашим соотечественникам.

Подробно о смартфон мы уже писали. Поэтому самое главное, конечно, цены.

Сколько просят в РФ?

Samsung Galaxy A03 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти: 10 490 рублей

Samsung Galaxy A03 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти: 11 990 рублей

Какие преимущества?

6,5-дюймовый IPS-экран типа Infinity-V с разрешением HD+

Камера на 48+2 Мп

Селфи-камера на 5 Мп

Батарея на 5000 мА*ч, но без быстрой зарядки

Чип Unisoc на 8 ядер

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