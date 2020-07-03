Отличный бюджетный аппарат!

Компания Samsung выпустила первый ультрабюджетный смартфон с возможностью выполнения бесконтактных платежей. С сегодняшнего дня в России стартовали продажи Samsung Galaxy A11 с модулем NFC стоимостью 10 тысяч рублей.

Galaxy A11 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением HD и узкими рамками по периметру. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп расположена в небольшом отверстии в углу дисплея.

За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 450. Объем оперативной памяти новинки составляет 2 ГБ, встроенной — 32 ГБ. Кроме этого, расширить хранилище можно с использованием карты microSD, для которой отведен отдельный слот.

Смартфон оснащен системой из трех основных камер: основной 13 Мп, широкоугольной 5 Мп и датчиком глубины с разрешением 2 Мп для выполнения снимков в портретном режиме. Емкость аккумулятора аппарата составляет 4000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки через разъем USB-C.

Цена Galaxy A11 в официальной российской рознице составляет 9 990 рублей. Смартфон стал доступен для покупки с 3 июля.

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