Samsung Galaxy A12 и Redmi 9A — самые популярные смартфоны в России в 2021 году, но денег больше всего приносят айфоны
Любопытная статистика.
Компания «М.Видео-Эльдорадо» назвала самые продаваемые смартфоны на территории России. Лучше всего наши соотечественники брали бюджетные Samsung Galaxy A12 и Redmi 9A. Этой достойные недорогие устройства с емкими аккумуляторами.
Также хорошо покупали Айфон 11 на 128 ГБ и обычный Redmi 9. Это, если говорит о продажах в штуках.
А если по деньгам? Тут правят балом айфоны. Поколения Айфон 11 и Айфон 12. Вот топ-5:
- Айфон 11 с накопителем на 128 ГБ
- Айфон 11 с 64 ГБ флеш-памяти
- Айфон 12 на 128 ГБ
- Айфон 12 Про Макс на 256 ГБ
- Айфон 12 Про на 128 ГБ
Аналитики отметили, что рынок дорогих смартфонов, тех, что дороже 50 тысяч рублей, вырос в 2021 году по сравнению с 2020-м аж на 70%.
А какие производители продают больше всего смартфонов?
- Samsung
- Xiaomi
- Apple
- Realme
- HONOR
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