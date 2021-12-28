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Samsung Galaxy A12 и Redmi 9A — самые популярные смартфоны в России в 2021 году, но денег больше всего приносят айфоны

28 Дек, 2021

Samsung Galaxy A12 и Redmi 9A — самые популярные смартфоны в России в 2021 году, но денег больше всего приносят айфоны

Любопытная статистика.

Компания «М.Видео-Эльдорадо» назвала самые продаваемые смартфоны на территории России. Лучше всего наши соотечественники брали бюджетные Samsung Galaxy A12 и Redmi 9A. Этой достойные недорогие устройства с емкими аккумуляторами.

Redmi Note 9T

Также хорошо покупали Айфон 11 на 128 ГБ и обычный Redmi 9. Это, если говорит о продажах в штуках.

А если по деньгам? Тут правят балом айфоны. Поколения Айфон 11 и Айфон 12. Вот топ-5:

  1. Айфон 11 с накопителем на 128 ГБ
  2. Айфон 11 с 64 ГБ флеш-памяти
  3. Айфон 12 на 128 ГБ
  4. Айфон 12 Про Макс на 256 ГБ
  5. Айфон 12 Про на 128 ГБ

Аналитики отметили, что рынок дорогих смартфонов, тех, что дороже 50 тысяч рублей, вырос в 2021 году по сравнению с 2020-м аж на 70%.

А какие производители продают больше всего смартфонов?

  1. Samsung
  2. Xiaomi
  3. Apple
  4. Realme
  5. HONOR

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