Samsung Galaxy A12 и Redmi 9A — самые популярные смартфоны в России в 2021 году, но денег больше всего приносят айфоны

Любопытная статистика.

Компания «М.Видео-Эльдорадо» назвала самые продаваемые смартфоны на территории России. Лучше всего наши соотечественники брали бюджетные Samsung Galaxy A12 и Redmi 9A. Этой достойные недорогие устройства с емкими аккумуляторами.

Также хорошо покупали Айфон 11 на 128 ГБ и обычный Redmi 9. Это, если говорит о продажах в штуках.

А если по деньгам? Тут правят балом айфоны. Поколения Айфон 11 и Айфон 12. Вот топ-5:

Айфон 11 с накопителем на 128 ГБ Айфон 11 с 64 ГБ флеш-памяти Айфон 12 на 128 ГБ Айфон 12 Про Макс на 256 ГБ Айфон 12 Про на 128 ГБ

Аналитики отметили, что рынок дорогих смартфонов, тех, что дороже 50 тысяч рублей, вырос в 2021 году по сравнению с 2020-м аж на 70%.

А какие производители продают больше всего смартфонов?

Samsung Xiaomi Apple Realme HONOR

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