Samsung Galaxy A13 4G одобрен для выхода — ждать осталось недолго

Смартфон замечен в базе данных Bluetooth SIG.

Запись об устройстве обнаружили авторы популярного новостного портала Gizmochina. Появление в базе данных сертификационного агентства говорит о том, что смартфон представят совсем скоро.

Когда? Судя по тому, что говорят инсайдеры, в апреле.

Напомним, что 5G-версия устройства уже продается. Ее анонсировали еще в декабре прошлого года.

Известно, что девайс будет базироваться на чипсете Exynos 850, получит 3 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ флеш-памяти. Работать новинка будет на полноценном Android 12 с фирменной оболочкой OneUI 4.0. Заявлена также поддержка протокола Bluetooth 5.0.

Что особенно приятно, у смартфона сохранится 3,5-мм разъем для наушников и будет порт USB Type-C.

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