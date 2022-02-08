Samsung Galaxy A13 4G одобрен для выхода — ждать осталось недолго
Смартфон замечен в базе данных Bluetooth SIG.
Запись об устройстве обнаружили авторы популярного новостного портала Gizmochina. Появление в базе данных сертификационного агентства говорит о том, что смартфон представят совсем скоро.
Когда? Судя по тому, что говорят инсайдеры, в апреле.
Напомним, что 5G-версия устройства уже продается. Ее анонсировали еще в декабре прошлого года.
Известно, что девайс будет базироваться на чипсете Exynos 850, получит 3 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ флеш-памяти. Работать новинка будет на полноценном Android 12 с фирменной оболочкой OneUI 4.0. Заявлена также поддержка протокола Bluetooth 5.0.
Что особенно приятно, у смартфона сохранится 3,5-мм разъем для наушников и будет порт USB Type-C.
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