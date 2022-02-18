Samsung Galaxy A13 4G в Европе будет стоить от 180 евро
Доступны Samsung.
Компания Samsung выпустит смартфон Samsung Galaxy A13 4G совсем скоро. Уже названа стоимость. Пока для Европе. Там за девайс попросят 180 евро.
Что получаем за такие деньги? Тезисно:
- Смартфон с большой батареей на 5000 мА*ч.
- Быструю зарядку мощностью 15 Вт.
- 3,5-миллиметровый джек для проводных наушников.
- Квадрокамеру с главным сенсором на 50 Мп.
- 3 или 4 ГБ ОЗУ.
- 32, 64 или 128 ГБ флеш-памяти.
- Чип Exynos 850.
- Цвета: голубой, черный, белый.
Цены на разные версии:
- Galaxy A13 4G с 3/32 ГБ: 180 евро
- Galaxy A13 4G с 4/64 ГБ: 200 евро
- Galaxy A13 4G с 4/128 ГБ: 220 евро
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