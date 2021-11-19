Samsung Galaxy A13 — дата выхода, цена, характеристики

Еще один будущий Samsung.

В сети появились качественные рендеры будущего бюджетного суперхита, которым обязательно станет Samsung Galaxy A13. Гаджет поступит в продажу зимой 2022 года. Каким он будет? Инсайдеры уже все рассказали.

Ну а мы делимся информацией с вами.

Дата выхода

Январь 2022. Скорее всего, новинку представят на выставке CES 2022. У нас ждем в январе или феврале.

Характеристики

SoC: Dimensity 700 от MediaTek

Дисплей: 6,48 дюйма, IPS, Full HD+, 90 или даже 120 Гц

ОЗУ: 4 или 6 ГБ, также будет топовая версия с 8 ГБ

Флеш-память: 64 или 128 ГБ

Аккумулятор: 5000 мА*ч + быстрая зарядка на 25 Вт

Тыльная камера: главный сенсор на 50 Мп

Селфи-камера: 8 Мп

Что еще: NFC, USB-C

ОС: Android 11 + One UI 3.5

Цена

Будет стоить в пределах 15 000 рублей. Это бюджетная модель

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