Samsung Galaxy A13 — дата выхода, цена, характеристики
Еще один будущий Samsung.
В сети появились качественные рендеры будущего бюджетного суперхита, которым обязательно станет Samsung Galaxy A13. Гаджет поступит в продажу зимой 2022 года. Каким он будет? Инсайдеры уже все рассказали.
Ну а мы делимся информацией с вами.
Дата выхода
Январь 2022. Скорее всего, новинку представят на выставке CES 2022. У нас ждем в январе или феврале.
Характеристики
- SoC: Dimensity 700 от MediaTek
- Дисплей: 6,48 дюйма, IPS, Full HD+, 90 или даже 120 Гц
- ОЗУ: 4 или 6 ГБ, также будет топовая версия с 8 ГБ
- Флеш-память: 64 или 128 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч + быстрая зарядка на 25 Вт
- Тыльная камера: главный сенсор на 50 Мп
- Селфи-камера: 8 Мп
- Что еще: NFC, USB-C
- ОС: Android 11 + One UI 3.5
Цена
Будет стоить в пределах 15 000 рублей. Это бюджетная модель
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