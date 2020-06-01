Samsung Galaxy A21s (внезапно с NFC) вышел в России. Цена порадовала

NFC — очень приятное дополнение!

Компания Samsung объявила о старте российских продаж нового среднебюджетного смартфона Galaxy A21s. Модель оснащена большим дисплеем с узкими рамками, емким аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки, модулем NFC (в отличие от глобальной версии смартфона) и имеет относительно низкую цену.

Samsung Galaxy A21s располагает 6,5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 720×1600 пикселей с узкими рамками по периметру. За производительность смартфона отвечает система на процессоре Exynos 850, который поддерживают 3 или 4 ГБ оперативной памяти в зависимости от конфигурации. Емкость встроенного хранилища смартфона — 32 или 64 ГБ соответственно.

Смартфон оснащен тыльной камерой из четырех модулей. Аппарат имеет 48-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру, 2-мегапиксельную камеру с датчиком глубины и 2-мегапиксельную макрокамеру. Разрешение фронтальной камеры смартфона составляет 13 Мп.

Емкость аккумулятора Galaxy A21s — 5000 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку с мощностью 15 Вт через порт USB Type-C.

У Galaxy A21s есть важное отличие от международной версии смартфона вышедшей ранее. Смартфон оснащен модулем NFC для выполнения бесконтактных платежей. Samsung оснастила им российскую версию смартфона в связи с популярностью бесконтактных платежей среди жителей России.

Цена Samsung Galaxy A21s 3/32 ГБ — 15 990 рублей, 4/64 ГБ — 16 990 рублей.

Источник: Samsung.

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