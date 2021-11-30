Samsung Galaxy A23 — дата выхода, характеристики, цена
Бюджетный суперхит.
Совсем скоро Samsung выпустит наследника суперпопулярного Galaxy A22. Называться новинка будет просто, Samsung Galaxy A23. Представят смартфон в начале следующего года. Мы расскажем, каким он будет. Благо многое инсайдеры уже раскрыли.
Поехали!
Характеристики
Смартфон будет продаваться в двух версиях, с 4G и 5G. У нас, очевидно, можно будет купить именно 4G-версию.
- SoC: один из Dimensity от MediaTek
- Дисплей: не менее 6,5 дюймов, Full HD+
- ОЗУ: не менее 6 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ
- Тыльная камера: главный сенсор на 50 Мп
- Селфи-камера: характеристики не называются
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: будет, вероятно мощностью не более 25 Вт
- ОС: Android 12 + OneUI 4.0
Дата выхода
Первый или второй квартал 2022 года.
Цена в России
До 20 000 рублей.
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