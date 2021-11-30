Samsung Galaxy A23 — дата выхода, характеристики, цена

Бюджетный суперхит.

Совсем скоро Samsung выпустит наследника суперпопулярного Galaxy A22. Называться новинка будет просто, Samsung Galaxy A23. Представят смартфон в начале следующего года. Мы расскажем, каким он будет. Благо многое инсайдеры уже раскрыли.

Поехали!

Характеристики

Смартфон будет продаваться в двух версиях, с 4G и 5G. У нас, очевидно, можно будет купить именно 4G-версию.

SoC: один из Dimensity от MediaTek

Дисплей: не менее 6,5 дюймов, Full HD+

ОЗУ: не менее 6 ГБ

Флеш-память: 128 ГБ

Тыльная камера: главный сенсор на 50 Мп

Селфи-камера: характеристики не называются

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: будет, вероятно мощностью не более 25 Вт

ОС: Android 12 + OneUI 4.0

Дата выхода

Первый или второй квартал 2022 года.

Цена в России

До 20 000 рублей.

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