Samsung Galaxy A23 уже появился на официальном сайте Samsung

Речь о странице поддержки.

Samsung Galaxy A23 4G замечен на странице поддержки на официальном российском сайте производителя. Это прямой намек на то, что смартфон представят совсем скоро.

А это, между прочим, один их потенциальных суперхитов российского ритейла. Среднебюджетник со сбалансированными характеристиками, надежной конструкцией и дизайном, как у флагманов.

Известно, что Galaxy A23 4G будет базироваться на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 680, получит 4 гигабайта или 6 гигабайт ОЗУ и накопитель на 64 или 128 гигабайт. Тут 90-герцовый IPS-дисплей на 6,6 дюйма и с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Главный датчик тыльной камеры на 50 Мп. Да еще и с OIS! Селфи-камера на 16 Мп.

Приятная новость: 3,5-мм джек сохранят. А работать девайс будет на Android 12 + One UI 4.1.

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