Samsung Galaxy A32 — крутой смартфон за 20 тысяч рублей можно купить в России
Суперхит продаж, не иначе.
В России сегодня стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A32. Новинка отличается выдающимися характеристиками и относительно низким ценником.
И при том, что Galaxy A32 4G, который продается у нас, кручей европейского с приставкой 5G.
Какие цены? 19 990 рублей за вариант с 64 ГБ флэш-памяти и 21 990 рублей за версию с накопителем на 128 ГБ. Дешевле, чем в Европе (там, если перевести в рубли, просят порядка 25 000 рублей).
Параметры такие
- SoC MediaTek Helio G80;
- 6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2400 на 1080 пикселей) с частотой обновления 90 Гц;
- Основная камера с главным сенсором на 64 Мп;
- Селфи-камера на 20 Мп;
- Дактилоскопический сканер в экране;
- 4 ГБ ОЗУ;
- Батарея на 5000 мА*ч;
- Быстрая зарядка на 15 Вт;
- USB Type-C;
- Модуль NFC для бесконтактных платежей.
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