Samsung Galaxy A32 — крутой смартфон за 20 тысяч рублей можно купить в России

Суперхит продаж, не иначе.

В России сегодня стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A32. Новинка отличается выдающимися характеристиками и относительно низким ценником.

И при том, что Galaxy A32 4G, который продается у нас, кручей европейского с приставкой 5G.

Какие цены? 19 990 рублей за вариант с 64 ГБ флэш-памяти и 21 990 рублей за версию с накопителем на 128 ГБ. Дешевле, чем в Европе (там, если перевести в рубли, просят порядка 25 000 рублей).

Параметры такие

SoC MediaTek Helio G80;

6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2400 на 1080 пикселей) с частотой обновления 90 Гц;

с разрешением Full HD+ (2400 на 1080 пикселей) с частотой обновления 90 Гц; Основная камера с главным сенсором на 64 Мп;

Селфи-камера на 20 Мп;

Дактилоскопический сканер в экране;

4 ГБ ОЗУ;

Батарея на 5000 мА*ч;

Быстрая зарядка на 15 Вт;

USB Type-C;

Модуль NFC для бесконтактных платежей.

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