Samsung Galaxy A32: самый дешёвый 5G от Самсунг

Самый бюджетный Самсунг с 5G.



Самсунг не перестаёт расширять 5G-лагерь телефонов. Теперь у нас появилась информация о самом бюджетном смарте с поддержкой сетей 5-го поколения – Samsung Galaxy A32 5G 2021. Поехали!

Ещё летом 2020 появлялись утечки о каком-то бюджетном 5G-смартфоне от Самсунг. И чем ближе 2021-ый, тем больше подробностей про потенциальный хит. Что нас ждёт:

Полностью металлический корпус.

Три камеры (48 МП, датчик глубины и пока неизвестный модуль).

IPS-экран с разрешением HD+ и U-образным вырезом под камеру.

Процессор от китайской Mediatek с поддержкой 5G.

Ёмкий АКБ.

3 ГБ оперативки и до 64 ГБ Памяти.

Анонс ожидается в марте 2021-го года. Цена пока не уточняется, но ожидается в около 15000 руб.

Другие нетоповые смартфоны от Samsung с 5G: Galaxy A52, Galaxy M62, Galaxy A42.

Если вы до сих пор считаете, что 5G в Россию не придёт. То вот вам статья о скором изменении это ситуации.

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