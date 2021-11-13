Samsung Galaxy A33 — изображения, дата выхода и характеристики стильного бюджетника

Рассказываем, показываем.

Уже в январе Samsung представит не только Galaxy S21 FE, но и наследника Galaxy A32. Мудрить с названием не станут, новое поколение получит узнаваемое имя Galaxy A33. Каким будет, какой дизайн получит, сколько будет стоить смартфон? Благодаря инсайдерам уже все знаем. И рассказываем вам.

Начнем с параметров.

Характеристики

Экран: sAMOLED, 6,4 дюйма, Full HD+, U-вырез для селфи-камеры;

Чипсет: одна из среднебюджетных моделей Snapdragon

Тыльная камера: четыре сенсора, характеристики пока не названы, но уже известно, что они окажутся сильно лучше, чем у Galaxy A32;

Селфи-камера: одинарная;

Мобильный интернет: Edge, 3G, 4G, 5G;

Объем ОЗУ и флеш-памяти неизвестен. Емкость аккумулятора тоже.

3,5-мм джека для проводных наушников не будет;

Габариты: 159,7 на 74 на 8,1 мм (9,7 мм, если учесть выступ камеры);

Зарядка по USB-C.

Изображения

Дата выхода

Январь 2022 года.

Цена в России

Порядка 20 000 рублей.

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