Samsung Galaxy A33 — изображения, дата выхода и характеристики стильного бюджетника
Рассказываем, показываем.
Уже в январе Samsung представит не только Galaxy S21 FE, но и наследника Galaxy A32. Мудрить с названием не станут, новое поколение получит узнаваемое имя Galaxy A33. Каким будет, какой дизайн получит, сколько будет стоить смартфон? Благодаря инсайдерам уже все знаем. И рассказываем вам.
Начнем с параметров.
Характеристики
- Экран: sAMOLED, 6,4 дюйма, Full HD+, U-вырез для селфи-камеры;
- Чипсет: одна из среднебюджетных моделей Snapdragon
- Тыльная камера: четыре сенсора, характеристики пока не названы, но уже известно, что они окажутся сильно лучше, чем у Galaxy A32;
- Селфи-камера: одинарная;
- Мобильный интернет: Edge, 3G, 4G, 5G;
- Объем ОЗУ и флеш-памяти неизвестен. Емкость аккумулятора тоже.
- 3,5-мм джека для проводных наушников не будет;
- Габариты: 159,7 на 74 на 8,1 мм (9,7 мм, если учесть выступ камеры);
- Зарядка по USB-C.
Изображения
Дата выхода
Январь 2022 года.
Цена в России
Порядка 20 000 рублей.
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