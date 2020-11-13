Samsung Galaxy A42 5G: характеристики, выход в России и цена

Ещё один смартфон от Samsung с поддержкой 5G.



Раскрыта последняя загадка в Samsung Galaxy A42 5G. В этой статье вы узнаете о характеристиках, цене и сроках выхода в России.

Ещё в сентябре 2020 Samsung анонсировала своё новое устройство. Но только сейчас стали полностью известны все характеристики A42 5G:

Процессор 750G от Qualcomm.

SuperAmoled экран с разрешением 720×1600, соотношением сторон 20:9 и вырезом под камеру.

Оперативки – до 6 Гб.

Хранилище – до 128 Гб.

20 МП селфи-камера.

4 основные камеры: 48 МП – главная, 8 МП – ширик, 5 МП – макрообъектив, 2 МП – датчик глубины.

Аккумулятор на 5000 мАч.

Быстрая зарядка на 15W.

Цвета: пока это чёрный, белый и серый.

Премьера в России : конец ноября – начало декабря.

: конец ноября – начало декабря. Цена в России: 17990 – 19990 руб в зависимости от памяти.

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