Samsung Galaxy A52 5G: первые подробности и фишки модели

Нас ждёт новый хит.

Мы знаем , что совсем скоро появится новый Samsung Galaxy S21. Но мы забываем, что Samsung делает ещё и крутые устройства среднего уровня. О новом Galaxy A52 5G мы и поговорим. Поехали!

Утечек уже достаточно. Часто они подтверждаются синтетическими тестами, которые проводят производители на ещё неанонсированных устройствах. Так произошло и с новым Galaxy A52. Что нам уже известно:

Будет 2-е версии: с поддержкой 5G и без неё.

Поэтому будет использовано 2-а процессора: 1 – Qualcomm 750G (5G) и какой-то пока неизвестный процессор без поддержки 5G (Утечек много, но мы публикуем только подтверждённые данные).

Оперативки будет 6 Гб в самой дорогой версии. В базовой LTE-версии будет 4 Гб.

Камер будет 4. Основная камера на 64 МП, ширик и крутой ночной режим.

OneUI 3.0 на Андроид 11 будет из коробки.

А цена будет ниже, чем у A51, но только у базовой модели – 18990 руб. 5G-версия будет подороже на 4000 – 22990.

Напомню, что предыдущий хит от Samsung – A51 был представлен в декабре 2019. А его брат с поддержкой 5G – в марте 2020. Так что официальная презентация не за горами.

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