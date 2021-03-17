Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72 представлены официально

Ура!

Долгожданные Samsung Galaxy A52 и Samsung Galaxy A72 представили официально. Оба во всем лучше предшественников.

Чуть подробнее ниже. Если нужно знать о них все, то читаем здесь (Galaxy A52) и здесь (Galaxy A72).

Главные фишки Galaxy A52 и Galaxy A72

6,5- и 6,7-дюймовые Super AMOLED-дисплеи с разрешением Full HD+, яркостью 800 нит и частотой обновления 90 Гц. Дактилоскопические сканеры прямо в экранах.

с разрешением Full HD+, яркостью 800 нит и частотой обновления 90 Гц. Дактилоскопические сканеры прямо в экранах. Защита от воды и пыли IP67.

Квадрокамеры (у Galaxy 52 главный сенсор на 64 Мп, ширик на 12 Мп, макро на 5 Мп и датчик глубины на те же 5 Мп , у Galaxy A72 все то же, но вместо датчика глубины стоит телевик с 3x оптическим зумом ). Фронталки одинаковые, на 32 Мп.

(у Galaxy 52 главный сенсор на 64 Мп, ширик на 12 Мп, макро на 5 Мп и , у Galaxy A72 все то же, но вместо датчика глубины стоит ). Фронталки одинаковые, на 32 Мп. Snapdragon 720G в основе и того, и другого смартфона. Такие чипы получили 4G-версии. Для Европ выпускаются 5G модели с Snapdragon 750G.

в основе и того, и другого смартфона. Такие чипы получили 4G-версии. Для Европ выпускаются 5G модели с Snapdragon 750G. Объем ОЗУ равен 4, 6 или 8 ГБ .

. Емкость накопителя 128 или 256 ГБ . Надо больше? microSD до 1 ТБ в помощь.

. Надо больше? microSD до 1 ТБ в помощь. У A52 батарея на 4500 мА*ч , а у Galaxy A72 уже на 5000 мА*ч . Но из-за разницы в размерах дисплея автономность на одном уровне. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

, а у Galaxy A72 уже на . Но из-за разницы в размерах дисплея автономность на одном уровне. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Работают смартфоны на Android 11 + One UI 3.1.

Есть поддержка NFC.

Габариты A52 ( 159,9 x 75,1 x 8,4 мм ), A72 ( 165 x 77,4 x 8,4 мм ).

Цены в России!

Galaxy A52 от 27 000 рублей (A51, напомним, на старте стоил 20 000, но ведь и курс рубля на месте не стоит, продолжает стабильно падать, такова уж традиция нашей валюты);

(A51, напомним, на старте стоил 20 000, но ведь и курс рубля на месте не стоит, продолжает стабильно падать, такова уж традиция нашей валюты); Galaxy A72 от 33 тысяч рублей .

Продажи начинаются уже завтра!

Картинки? У нас их много

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