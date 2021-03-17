Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72 представлены официально
Ура!
Долгожданные Samsung Galaxy A52 и Samsung Galaxy A72 представили официально. Оба во всем лучше предшественников.
Чуть подробнее ниже. Если нужно знать о них все, то читаем здесь (Galaxy A52) и здесь (Galaxy A72).
Главные фишки Galaxy A52 и Galaxy A72
- 6,5- и 6,7-дюймовые Super AMOLED-дисплеи с разрешением Full HD+, яркостью 800 нит и частотой обновления 90 Гц. Дактилоскопические сканеры прямо в экранах.
- Защита от воды и пыли IP67.
- Квадрокамеры (у Galaxy 52 главный сенсор на 64 Мп, ширик на 12 Мп, макро на 5 Мп и датчик глубины на те же 5 Мп, у Galaxy A72 все то же, но вместо датчика глубины стоит телевик с 3x оптическим зумом). Фронталки одинаковые, на 32 Мп.
- Snapdragon 720G в основе и того, и другого смартфона. Такие чипы получили 4G-версии. Для Европ выпускаются 5G модели с Snapdragon 750G.
- Объем ОЗУ равен 4, 6 или 8 ГБ.
- Емкость накопителя 128 или 256 ГБ. Надо больше? microSD до 1 ТБ в помощь.
- У A52 батарея на 4500 мА*ч, а у Galaxy A72 уже на 5000 мА*ч. Но из-за разницы в размерах дисплея автономность на одном уровне. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт.
- Работают смартфоны на Android 11 + One UI 3.1.
- Есть поддержка NFC.
- Габариты A52 (159,9 x 75,1 x 8,4 мм), A72 (165 x 77,4 x 8,4 мм).
Цены в России!
- Galaxy A52 от 27 000 рублей (A51, напомним, на старте стоил 20 000, но ведь и курс рубля на месте не стоит, продолжает стабильно падать, такова уж традиция нашей валюты);
- Galaxy A72 от 33 тысяч рублей.
Продажи начинаются уже завтра!
Картинки? У нас их много
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.