Samsung Galaxy A52s уже можно обновить до Android 12 и One UI 4.0
Пока что в Европе и Индии.
Samsung Galaxy A52s, среднебюджетная модель, базирующаяся на могучей однокристальной системе Snapdragon 778G, уже получает обновление до Android 12 с фирменной оболочкой One UI четвертого версии.
Но пока не у нас, не России. Обновление прилетело для пользователей из ЕС и солнечной Индии.
Номер прошивки: А528ВХХU1ВUL7. Весит она больше 2 ГБ. Включает не только обновление ОС, но и исправления в области безопасности.
Напомним, что Galaxy A52s был официально анонсирован в сентябре 2021 года. Это копия простого суперхита Galaxy A52, только с более мощной SoC.
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