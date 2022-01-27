Samsung Galaxy A52s уже можно обновить до Android 12 и One UI 4.0

Пока что в Европе и Индии.

Samsung Galaxy A52s, среднебюджетная модель, базирующаяся на могучей однокристальной системе Snapdragon 778G, уже получает обновление до Android 12 с фирменной оболочкой One UI четвертого версии.

Но пока не у нас, не России. Обновление прилетело для пользователей из ЕС и солнечной Индии.

Номер прошивки: А528ВХХU1ВUL7. Весит она больше 2 ГБ. Включает не только обновление ОС, но и исправления в области безопасности.

Напомним, что Galaxy A52s был официально анонсирован в сентябре 2021 года. Это копия простого суперхита Galaxy A52, только с более мощной SoC.

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