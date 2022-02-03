Samsung Galaxy A53 5G получит комплектный адаптер на 25 Вт, а еще батарею на 5000 мА*ч

И это радует.

Если для покупателей флагманских смартфонов, бедная комплектация стала своего рода нормой, то пользователям бюджетных и среднебюджетных моделей пока везет. И, очевидно, повезет тем, кто купит Samsung Galaxy A53 5G. Дело в том, что у смартфона будет комплектный адаптер мощностью 25 Вт.

Смартфон уже прошел сертификацию TENAA, NBTC, FCC. И в FCC как раз указано, что в комплекте будет устройство для быстрой зарядки. Ранее инсайдеры предполагали, что в коробке будет лежать лишь 15-ватнный адаптер.

Напомним, что Galaxy A53 5G вполне может стать полноценным монстром автономности. У него батарея на 5000 мА*ч. Что на 500 мА*ч больше, чем у Galaxy A52.

Кроме ого, у девайса будет изумительный 6,46-дюймовый экран (разрешение составляет 2400 на 1080 точек), 8 ГБ ОЗУ и накопитель на 128/256 ГБ, тыльная квадрокамера с главным датчиком на 64 Мп и селфи-камера на 12 Мп. Аппаратная основа — Exynos 1200. Размеры: 15,95 на 7,47 на 0,81 см, весит девайс 190 г.

Да, в качестве ОС используют Android 12 + One UI 4.0.

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