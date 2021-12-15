Samsung Galaxy A53 — характеристики, дата выхода, цена

Замечен в Geekbench.

Учитывая, насколько популярен в наших краях Samsung Galaxy A52, нет причин сомневаться, что суперхитом станет и его наследник. Выйдет смартфон совсем скоро, в начале следующего года. Гаджет уже готов к выходу. Это подтверждается тестированием устройства в популярном бенчмарке Geekbench.

Какой он?

Характеристики

Дисплей: 120-герцовый 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 на 1080 пикселей.

SoC: аппаратной основой смартфона станет чипсет Samsung Exynos 1200. SoC состоит из 6 ядер (4 ядра на 2 ГГц + 2 ядра на 2,4 ГГц) и GPU Mali-G68.

Объем оперативной памяти равен 8 ГБ.

Накопитель: 128 или 256 ГБ.

Основная камера: 64+8+2 Мп.

Селфи-камера: 32 Мп.

Аккумулятор: не менее 4000 мА*ч + 25-ваттная зарядка.

Что еще? 3,5-миллиметровый джек для наушников и защита IP67.

Работает девайс под управлением новейшей Android 12 с фирменным интерфейсом One UI 4.0.

Сколько балов набрал A53 в Geekbench? 686 в одноядерном тесте и 1874 в многоядерном.

Цена

Около 30 000 рублей.

Дата выхода

Начало 2022 года.

Также читаем о других девайсах поколения Galaxy A:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)