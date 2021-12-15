Samsung Galaxy A53 — характеристики, дата выхода, цена
Замечен в Geekbench.
Учитывая, насколько популярен в наших краях Samsung Galaxy A52, нет причин сомневаться, что суперхитом станет и его наследник. Выйдет смартфон совсем скоро, в начале следующего года. Гаджет уже готов к выходу. Это подтверждается тестированием устройства в популярном бенчмарке Geekbench.
Какой он?
Характеристики
- Дисплей: 120-герцовый 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 на 1080 пикселей.
- SoC: аппаратной основой смартфона станет чипсет Samsung Exynos 1200. SoC состоит из 6 ядер (4 ядра на 2 ГГц + 2 ядра на 2,4 ГГц) и GPU Mali-G68.
- Объем оперативной памяти равен 8 ГБ.
- Накопитель: 128 или 256 ГБ.
- Основная камера: 64+8+2 Мп.
- Селфи-камера: 32 Мп.
- Аккумулятор: не менее 4000 мА*ч + 25-ваттная зарядка.
- Что еще? 3,5-миллиметровый джек для наушников и защита IP67.
- Работает девайс под управлением новейшей Android 12 с фирменным интерфейсом One UI 4.0.
Сколько балов набрал A53 в Geekbench? 686 в одноядерном тесте и 1874 в многоядерном.
Цена
Около 30 000 рублей.
Дата выхода
Начало 2022 года.
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