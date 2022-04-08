Samsung Galaxy A54: дата выхода, цена, характеристики
Будущий хит продаж.
Компания Samsung обязательно выпустит Galaxy A54. И ждать эту модель мы вряд ли будем слишком долго. Информация о характеристиках уже есть. Качественные рендеры от Let’s Go Digital тоже. Томить не будем. К делу!
Начнем с цены.
Цена
Думается, что стартовый ценник будет в пределах $400. У нас? Все зависит от ситуации в России. Пока, например, все не очень хорошо. Но ведь завтра все может резко поменяться.
Дата выхода
Ждем осенью.
Характеристики
- SoC: Exynos или Snapdragon среднего уровня
- Дисплей: 6,5-дюймовый sAMOLED, Full HD+, 120 Гц
- ОЗУ: 6/8 ГБ
- Флеш-память: 128/256 ГБ
- Тыльная камера: 64+12+5+5
- Селфи-камера: 32 Мп
- Батарея: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: да, но мощность станет известна позднее
- ОС: Android 12/13 + One UI последней версии
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