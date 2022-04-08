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Samsung Galaxy A54: дата выхода, цена, характеристики

8 Апр, 2022

Samsung Galaxy A54: дата выхода, цена, характеристики

Будущий хит продаж.

Компания Samsung обязательно выпустит Galaxy A54. И ждать эту модель мы вряд ли будем слишком долго. Информация о характеристиках уже есть. Качественные рендеры от Let’s Go Digital тоже. Томить не будем. К делу!

Начнем с цены.

Цена

Думается, что стартовый ценник будет в пределах $400. У нас? Все зависит от ситуации в России. Пока, например, все не очень хорошо. Но ведь завтра все может резко поменяться.

Дата выхода

Ждем осенью.

Характеристики

  • SoC: Exynos или Snapdragon среднего уровня
  • Дисплей: 6,5-дюймовый sAMOLED, Full HD+, 120 Гц
  • ОЗУ: 6/8 ГБ
  • Флеш-память: 128/256 ГБ
  • Тыльная камера: 64+12+5+5
  • Селфи-камера: 32 Мп
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: да, но мощность станет известна позднее
  • ОС: Android 12/13 + One UI последней версии

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