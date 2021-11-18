Samsung Galaxy A73 — дата выхода, цена, характеристики

Наследник Galaxy A72.

Во втором квартале следующего года Samsung выпустит новое поколение смартфона серии A70. Речь идет о Galaxy A73. Инсайдеры уже раскрыли характеристики, а художники показали качественные рендеры устройства.

Показываем и рассказываем.

Дата выхода

Второй квартал 2022-го года. В России ждем весной, в марте или апреле.

Цена

Рассчитывайте на 35 или 40 тысяч рублей в зависимости от конфигурации.

Характеристики

SoC: Snapdragon 750G

Дисплей: 6,7 дюймов, Full HD+, 120 Гц, AMOLED

ОЗУ: 6 или 8 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Аккумулятор: 5000 мА*ч + быстрая 25-ваттная зарядка

Тыльная камера: главный сенсор на 108 Мп

Селфи-камера: 32 Мп

Что еще: USB Type-C, IP67

ОС: Android 12 + One UI 4.0

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