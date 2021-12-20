Samsung Galaxy A83: цена, дата выхода, характеристики
Нечто!
Samsung Galaxy A83 станет вершиной линейки Galaxy A нового поколения. Этот среднебюджетный флагман (каково завернули, а!?) получит дизайн в духе Galaxy S22 Ultra, огромный дисплей и крутое железо. Покажем, расскажем.
Вперед!
Цена
Ждем ценник на уровне 40-45 тысяч рублей.
Дата выхода
Февраль или март 2022-го года. У нас? Будем надеяться, что официальные продажи начнутся вскоре.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 870 5G
- Дисплей: AMOLED, 120 Гц, Quad HD+
- Основная камера: 50 Мп (главный сенсор), параметры остальных датчиков не называются
- Селфи-камера: 10 Мп
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- Аккумулятор: 4500 или 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 25 Вт
- Что еще: IP67
- ОС: Android 12 + One UI 4.0
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