Samsung Galaxy Book Flex 2 5G за $2500 — Intel Core 11-го поколения, 16 ГБ ОЗУ, SSD на 512 ГБ, стилус и сканер отпечатков пальцев

Интересно.

Компания Samsung показала два рекламных видео, на которых демонстрируется процесс распаковки лэптопа Galaxy Book Flex 2 5G, а также его основные особенности.

Новинка получила 13,3-дюймовый экран с разрешением Full HD. Это конвертируемый лэптоп с чипом Intel Core 11-го поколения, максимальным объемом ОЗУ 16 ГБ, SSD емкостью до 512 ГБ, аккумулятором мощностью 69,7 Вт*ч. Кроме того, новинка поддерживает работу со стилусом S-Pen, оснащена дактилоскопическим датчиком и 13-мегапиксельной камерой. Новинка также способна оснащена модемом 5G.

Весит ноутбук 1,26 кг, имеет габариты 304,9 на 202,3 на 13,9 (или 14,9, это зависит от процессора) мм.

К сожалению, стоить Samsung Galaxy Book Flex 2 5G будет очень дорого, порядка 2,5 тысяч долларов!



Источник: NotebookCheck

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