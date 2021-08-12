Samsung Galaxy Buds 2 — изумительные наушники с шумодавом всего за 10 тысяч рублей
Недорого и круто.
На Galaxy Unpacked 2021 компания Samsung представила свои долгожданные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 2. Устройство оценили в России всего в 11 000 рублей. И за эти деньги это топ, одно из лучших предложений на рынке по соотношению цена-качество.
Почему?
Судите сами, вот 5 главных причин:
- Система активного шумоподавления, за которую отвечают три наушника. Судя по первым тестам от экспертов, работает идеально, почти также хорошо, как на премиальных AirPods Pro от Apple.
- Открытый режим без заглушения звуков (а также с их усилением). Важно, если вы слушаете музыку в городе, где много траффика.
- Большие аккумулятор по 61 мА*ч + кейс на 472 мА*ч. Автономность равна 7,5 часам + 29 часам без кейс и с ним. Это без шумодава. С ним поменьше.
- Низко- и высокочастотные динамики на 11 и 6,5 мм у каждого наушника.
- Скоростная зарядка. 5 минут зарядки и наслаждайтесь музыкой в течении часа.
Это самое важное. Что еще? Защита от пота IPX2, Bluetooth 5.2, поддержка кодеков SBC, AAC, SSC.
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