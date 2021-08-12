Samsung Galaxy Buds 2 — изумительные наушники с шумодавом всего за 10 тысяч рублей

Недорого и круто.

На Galaxy Unpacked 2021 компания Samsung представила свои долгожданные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 2. Устройство оценили в России всего в 11 000 рублей. И за эти деньги это топ, одно из лучших предложений на рынке по соотношению цена-качество.

Почему?

Судите сами, вот 5 главных причин:

Система активного шумоподавления, за которую отвечают три наушника. Судя по первым тестам от экспертов, работает идеально, почти также хорошо, как на премиальных AirPods Pro от Apple. Открытый режим без заглушения звуков (а также с их усилением). Важно, если вы слушаете музыку в городе, где много траффика. Большие аккумулятор по 61 мА*ч + кейс на 472 мА*ч. Автономность равна 7,5 часам + 29 часам без кейс и с ним. Это без шумодава. С ним поменьше. Низко- и высокочастотные динамики на 11 и 6,5 мм у каждого наушника. Скоростная зарядка. 5 минут зарядки и наслаждайтесь музыкой в течении часа.

Это самое важное. Что еще? Защита от пота IPX2, Bluetooth 5.2, поддержка кодеков SBC, AAC, SSC.

Что еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)