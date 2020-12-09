Samsung Galaxy E62 – новый и лучший среднебюджетный смартфон от Samsung?

Думаем, что в Samsung справятся.

Стало известно, что Samsung Galaxy F62 уже давно находится в разработке, и сейчас начинается стадия массового производства смартфонов. И хотя южнокорейский технологический гигант еще официально не подтверждал названия Galaxy F62, новое устройство может быть выпущено как Samsung Galaxy E62. Также в сети появилось первое изображение задней части корпуса гаджета.

Интересной информацией поделились на портале 91mobiles, где подтвердилось предположение о перезапуске серии Galaxy E, которая появилась еще в 2015-ом году вместе с выходом Galaxy E5 и Galaxy E7. Новый Galaxy E62 может предположительно стать третьим устройством в этой серии.

Также новый смартфон Samsung под номером модели «SM-E625F» был обнаружен в Geekbench, что еще раз подтверждает факт запуска новой линейки устройств. Какими будут новые флагманские S21, мы уже знаем. Но каким будет Galaxy E62?

Если верить Geekbench, устройство будет поставляться с 6 ГБ ОЗУ и 7-нм процессором Exynos 9825. Гаджет будет работать под управлением Android 11. В Geekbenchгаджет набрал 763 балла в одноядерном тесте и 1952. Предположительный запуск Samsung Galaxy E62 состоится в 2021 году.

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