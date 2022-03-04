Samsung Galaxy F23: дата выхода, цена, характеристики

Первый Samsung из линейки F с дисплеем на 120 Гц.

Samsung Galaxy F23 станет первым в истории смартфоном из F-серии с 120-герцовым экраном. О гаджете известно все. Рассказываем.

Поехали.

Дата выхода

8 марта.

Цена

Неизвестна, но очевидно, что это среднебюджетная модель. За девайс попросят не более 350 долларов.

Характеристики

Чипсет: Snapdragon 750

Дисплей: 120-герцовый, 6,4-дюймовый, Full HD+, AMOLED

ОЗУ: 6 или 8 ГБ

Флеш-память: 128 ГБ

Тыльная камера: тройная, главный 48-мегапиксельный датчик

Селфи-камера: 16 Мп

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: не менее 25 Вт

ОС: Android 12 + One UI 3.1

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