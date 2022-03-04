Samsung Galaxy F23: дата выхода, цена, характеристики
Первый Samsung из линейки F с дисплеем на 120 Гц.
Samsung Galaxy F23 станет первым в истории смартфоном из F-серии с 120-герцовым экраном. О гаджете известно все. Рассказываем.
Поехали.
Дата выхода
8 марта.
Цена
Неизвестна, но очевидно, что это среднебюджетная модель. За девайс попросят не более 350 долларов.
Характеристики
- Чипсет: Snapdragon 750
- Дисплей: 120-герцовый, 6,4-дюймовый, Full HD+, AMOLED
- ОЗУ: 6 или 8 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ
- Тыльная камера: тройная, главный 48-мегапиксельный датчик
- Селфи-камера: 16 Мп
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: не менее 25 Вт
- ОС: Android 12 + One UI 3.1
Полезно знать:
- Сравнение фото на Samsung Galaxy S22 Ultra и iPhone 13 Pro Max — какой снимает лучше?
- Samsung Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra в России не будет? Гаджеты нельзя заказать на сайте Samsung
- Samsung Galaxy S22 Ultra ультра-крепкий — «мучитель смартфонов» в восторге
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.