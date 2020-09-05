Samsung Galaxy Fit 2: бюджетный смарт-браслет, который даст фору аналогам

Умный браслет Samsung Galaxy Fit 2 стал одной из самых ожидаемых новинок этого года.

Производитель уверяет, что гаджет сможет работать без зарядки около двух недель, чем не может похвастаться ни один из аналогов умных трекеров. Устройство оснащено узким прямоугольным 1-1 дюймовым дисплеем с чувствительным сенсором. Умный браслет сможет определить 90 видов видов спорта, считать шаги, ритм сердца и дыхания, а также мониторить продолжительность и глубину сна.

Samsung Galaxy Fit 2 обладает аккумулятором 195 мАч. Умный браслет будет водонепроницаем, поэтому его с легкостью можно использовать в бассейне.

Продажи смарт-браслетов стартуют 2 октября 2020 года в Германии. Когда Samsung Galaxy Fit 2 поступит на российский рынок пока не сообщается. Стоимость девайса составит 47 евро.

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