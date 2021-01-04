Samsung Galaxy M02s: характеристики, дата выхода, цена в России

Монстр автономности.

Компания Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy M02s сегодня, четвертого января 2021 года. У этой модели есть все шансы стать самым настоящим хитом продаж.

Все из-за выдающихся характеристик и низкой стоимости.

Характеристики Galaxy M02s

Аппаратной основой девайса стал некий бюджетный чипсет Snapdragon 450 от Qualcomm. Объем ОЗУ равен 3 или 4 ГБ. Емкость накопителя достигает 32 или 64 ГБ. Гаджет получит 6,5-дюймовый дисплей типа Infinity-V с разрешением HD+. Основная камера тройная (основной сенсор на 13 Мп, датчик глубины на 2 Мп и макрокамера на 2 Мп). Селфи-камера 5-мегапиксельная.

Но главное тут, и это без вопросов, батарея. Емкость аккумулятора составляет невероятные 5000 мА*ч. Работать новинка будет долго. Два или три для без подзарядки.

Цена Galaxy M02s

Стоимость смартфона составит порядка 130-135 долларов. В России девайс скорее всего будет стоить не более 10 000 рублей.

Дата выхода

Дату выхода Samsung назовет 7 января. Но вряд ли ждать придется слишком долго.

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