Samsung Galaxy M12 уже в России: цена, характеристики, дата выхода
Смартфон уже в России.
Компания Samsung привезла в Россию свой недорогой смартфон Galaxy M12, который получил огромную батарею, довольно приличную начинку и великолепный экран.
Версия для РФ несколько отличается от той, что продается в мире.
Какая цена? Galaxy M12 стоит у нас от 13 тысяч рублей (3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ флэш-памяти) до 15 тысяч рублей (конфигурация 4 ГБ ОЗУ + накопитель на 64 ГБ).
Главное отличие российской версии — наличие модуля NFC для бесконтактных платежей. А вот батарея уменьшилась — с 6000 до 5000 мА*ч.
Характеристики
- Дисплей: 6,5-дюймовый IPS с частотой обновления 90 Гц
- SoC: Exynos 850
- Основная камера: четыре датчика, главный на 48 Мп
- Селфи-камера: 8 Мп
- ОЗУ: 3 или 4 ГБ
- Флэш-память: 32 или 64 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- ОС: Android 11 + One UI 3.0
- Цвета: черный, зеленый и голубой
Продажи уже стартовали.
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