Samsung Galaxy M12 уже в России: цена, характеристики, дата выхода

Смартфон уже в России.

Компания Samsung привезла в Россию свой недорогой смартфон Galaxy M12, который получил огромную батарею, довольно приличную начинку и великолепный экран.

Версия для РФ несколько отличается от той, что продается в мире.

Какая цена? Galaxy M12 стоит у нас от 13 тысяч рублей (3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ флэш-памяти) до 15 тысяч рублей (конфигурация 4 ГБ ОЗУ + накопитель на 64 ГБ).

Главное отличие российской версии — наличие модуля NFC для бесконтактных платежей. А вот батарея уменьшилась — с 6000 до 5000 мА*ч.

Характеристики

Дисплей: 6,5-дюймовый IPS с частотой обновления 90 Гц

SoC: Exynos 850

Основная камера: четыре датчика, главный на 48 Мп

Селфи-камера: 8 Мп

ОЗУ: 3 или 4 ГБ

Флэш-память: 32 или 64 ГБ

Аккумулятор: 5000 мА*ч

ОС: Android 11 + One UI 3.0

Цвета: черный, зеленый и голубой

Продажи уже стартовали.

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