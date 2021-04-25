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Samsung Galaxy M12 уже в России: цена, характеристики, дата выхода

25 Апр, 2021

Samsung Galaxy M12 уже в России: цена, характеристики, дата выхода

Смартфон уже в России.

Компания Samsung привезла в Россию свой недорогой смартфон Galaxy M12, который получил огромную батарею, довольно приличную начинку и великолепный экран.

Версия для РФ несколько отличается от той, что продается в мире.

Какая цена? Galaxy M12 стоит у нас от 13 тысяч рублей (3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ флэш-памяти) до 15 тысяч рублей (конфигурация 4 ГБ ОЗУ + накопитель на 64 ГБ).

Главное отличие российской версии — наличие модуля NFC для бесконтактных платежей. А вот батарея уменьшилась — с 6000 до 5000 мА*ч.

Характеристики

  • Дисплей: 6,5-дюймовый IPS с частотой обновления 90 Гц
  • SoC: Exynos 850
  • Основная камера: четыре датчика, главный на 48 Мп
  • Селфи-камера: 8 Мп
  • ОЗУ: 3 или 4 ГБ
  • Флэш-память: 32 или 64 ГБ
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • ОС: Android 11 + One UI 3.0
  • Цвета: черный, зеленый и голубой

Продажи уже стартовали.

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