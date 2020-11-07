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Samsung Galaxy M21s: дата выхода, характеристики и цена в России

7 Ноя, 2020

Samsung Galaxy M21s: дата выхода, характеристики и цена в России

Большая батарея, низкая цена и крутая камера.

Компания Samsung сегодня представила улучшенную версию своего смартфона Galaxy M21. Называется она просто — Galaxy M21s.

Отличий не так уж много, но их достаточно для того, чтобы просто хороший смартфон стал по-настоящему изумительным.

Характеристики. Главное нововведение — улучшенная камера (сильно улучшенная!).

  • Потрясающий 6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей типа Infinity-U с разрешением 2340 на 1080 пикселей;
  • Чипсет Exynos 9611;
  • 4 ГБ ОЗУ;
  • 128 ГБ флэш-памяти;
  • Огромная батарея на 6000 мА*ч;
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Вт;
  • Селфи-камера на 32 Мп (у Galaxy M21 — 16 Мп);
  • Основная камера на 64, 8 и 5 Мп (у Galaxy M21 — 48, 8 и 5 Мп).

Цены в России. Учитывая, что за Galaxy M21 у нас просят порядка 15 тысяч рублей, можно смело предположить, что Galaxy M21s обойдется примерно в те же деньги. Учитывая характеристики, это почти что эталон «цена-качество».

Мировой ценник Galaxy M21s оставляет примерно 280 долларов.

Дата выхода. Сроки появления устройства в России не называются. Но вряд ли ждать придется слишком долго. Уверены, что гаджет окажется на полках российских магазинов до конца 2020 года.

Источник: Twitter

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