Samsung Galaxy M21s: дата выхода, характеристики и цена в России

Большая батарея, низкая цена и крутая камера.

Компания Samsung сегодня представила улучшенную версию своего смартфона Galaxy M21. Называется она просто — Galaxy M21s.

Отличий не так уж много, но их достаточно для того, чтобы просто хороший смартфон стал по-настоящему изумительным.

Характеристики. Главное нововведение — улучшенная камера (сильно улучшенная!).

Потрясающий 6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей типа Infinity-U с разрешением 2340 на 1080 пикселей;

Чипсет Exynos 9611;

4 ГБ ОЗУ;

128 ГБ флэш-памяти;

Огромная батарея на 6000 мА*ч;

Быстрая зарядка мощностью 15 Вт;

Селфи-камера на 32 Мп (у Galaxy M21 — 16 Мп);

Основная камера на 64, 8 и 5 Мп (у Galaxy M21 — 48, 8 и 5 Мп).

Цены в России. Учитывая, что за Galaxy M21 у нас просят порядка 15 тысяч рублей, можно смело предположить, что Galaxy M21s обойдется примерно в те же деньги. Учитывая характеристики, это почти что эталон «цена-качество».

Мировой ценник Galaxy M21s оставляет примерно 280 долларов.

Samsung Galaxy M21s

📱6.4" FHD+ Super AMOLED Infinity-U display

📲1,080×2,340 pixels

🔲Exynos 9611

🤳32MP | 64+8+5MP📸

💾4GB RAM

📂64GB internal storage

🔋6,000mAh

🔌15W

🎧3.5mm audio jack

🆔Rear-mounted FPS

⚙️Android 10

4GB+64GB: BRL1,529 (US$285 / ₹21,000)#SamsungGalaxyM21s pic.twitter.com/BjYUzCbmdH — TechTipster (@TechTipster_) November 7, 2020

Дата выхода. Сроки появления устройства в России не называются. Но вряд ли ждать придется слишком долго. Уверены, что гаджет окажется на полках российских магазинов до конца 2020 года.

Источник: Twitter

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