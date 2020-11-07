Samsung Galaxy M21s: дата выхода, характеристики и цена в России
Большая батарея, низкая цена и крутая камера.
Компания Samsung сегодня представила улучшенную версию своего смартфона Galaxy M21. Называется она просто — Galaxy M21s.
Отличий не так уж много, но их достаточно для того, чтобы просто хороший смартфон стал по-настоящему изумительным.
Характеристики. Главное нововведение — улучшенная камера (сильно улучшенная!).
- Потрясающий 6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей типа Infinity-U с разрешением 2340 на 1080 пикселей;
- Чипсет Exynos 9611;
- 4 ГБ ОЗУ;
- 128 ГБ флэш-памяти;
- Огромная батарея на 6000 мА*ч;
- Быстрая зарядка мощностью 15 Вт;
- Селфи-камера на 32 Мп (у Galaxy M21 — 16 Мп);
- Основная камера на 64, 8 и 5 Мп (у Galaxy M21 — 48, 8 и 5 Мп).
Цены в России. Учитывая, что за Galaxy M21 у нас просят порядка 15 тысяч рублей, можно смело предположить, что Galaxy M21s обойдется примерно в те же деньги. Учитывая характеристики, это почти что эталон «цена-качество».
Мировой ценник Galaxy M21s оставляет примерно 280 долларов.
Samsung Galaxy M21s
📱6.4" FHD+ Super AMOLED Infinity-U display
📲1,080×2,340 pixels
🔲Exynos 9611
🤳32MP | 64+8+5MP📸
💾4GB RAM
📂64GB internal storage
🔋6,000mAh
🔌15W
🎧3.5mm audio jack
🆔Rear-mounted FPS
⚙️Android 10
4GB+64GB: BRL1,529 (US$285 / ₹21,000)#SamsungGalaxyM21s pic.twitter.com/BjYUzCbmdH
— TechTipster (@TechTipster_) November 7, 2020
Дата выхода. Сроки появления устройства в России не называются. Но вряд ли ждать придется слишком долго. Уверены, что гаджет окажется на полках российских магазинов до конца 2020 года.
Источник: Twitter
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