Samsung Galaxy M22 — характеристики, дата выхода, цена
Бюджетный монстр автономности.
Samsung Galaxy M22 является почти точной копией Galaxy A22, но с некоторыми важными отличиями. Например, у него быстрее зарядка, он работает дольше. Камера чуть проще. Подробнее о новинке ниже.
Начнем с характеристик.
Характеристики Galaxy M22
- SoC: Helio G80
- Дисплей: 6,4-дюймовый Super AMOLED, 90 Гц, разрешение HD+
- ОЗУ: 4 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 25 Вт
- Камера: 48+5+2+2 Мп (отличается от Galaxy A22 отсутствием OIS)
- Селфи-камера: 13 Мп
- ОС: Android 11 + One UI 3.5
Дата выхода
Совсем скоро. На немецком сайте страница девайса уже активирована.
Цена
Не названа. Но, учитывая, что Galaxy A22 оценивается в сумму менее 18 тысяч рублей, очевидно, что за Galaxy M22 попросят не более 20 тысяч.
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