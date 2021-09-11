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Samsung Galaxy M22 — характеристики, дата выхода, цена

11 Сен, 2021

Samsung Galaxy M22 — характеристики, дата выхода, цена

Бюджетный монстр автономности.

Samsung Galaxy M22 является почти точной копией Galaxy A22, но с некоторыми важными отличиями. Например, у него быстрее зарядка, он работает дольше. Камера чуть проще. Подробнее о новинке ниже.

Начнем с характеристик.

Характеристики Galaxy M22

  • SoC: Helio G80
  • Дисплей: 6,4-дюймовый Super AMOLED, 90 Гц, разрешение HD+
  • ОЗУ: 4 ГБ
  • Флеш-память: 128 ГБ
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 25 Вт
  • Камера: 48+5+2+2 Мп (отличается от Galaxy A22 отсутствием OIS)
  • Селфи-камера: 13 Мп
  • ОС: Android 11 + One UI 3.5

Дата выхода

Совсем скоро. На немецком сайте страница девайса уже активирована.

Цена

Не названа. Но, учитывая, что Galaxy A22 оценивается в сумму менее 18 тысяч рублей, очевидно, что за Galaxy M22 попросят не более 20 тысяч.

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