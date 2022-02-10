Samsung Galaxy M23: дата выхода, цена, характерисики
Ждем скоро.
Смартфон Samsung Galaxy M23 5G был замечен в базе данных регулятора Bluetooth SIG. Это говорит о скором выпуске устройства.
Что о нем известно?
Дата выхода
Февраль или март 2022 года.
Цена
До 20 000 рублей.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 750
- Экран: 6,5-дюймовый AMOLED, 90 Гц, HD+
- ОЗУ: 6 ГБ
- Флеш-память: 64 или 128 ГБ
- Тыльная камера: 48+5+2+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- Батарея: не менее 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 18 Вт
- ОС: Android 12 + OneUI 4.0
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