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Samsung Galaxy M23: дата выхода, цена, характерисики

10 Фев, 2022

Samsung Galaxy M23: дата выхода, цена, характерисики

Ждем скоро.

Смартфон Samsung Galaxy M23 5G был замечен в базе данных регулятора Bluetooth SIG. Это говорит о скором выпуске устройства.

Что о нем известно?

Дата выхода

Февраль или март 2022 года.

Цена

До 20 000 рублей.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 750
  • Экран: 6,5-дюймовый AMOLED, 90 Гц, HD+
  • ОЗУ: 6 ГБ
  • Флеш-память: 64 или 128 ГБ
  • Тыльная камера: 48+5+2+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • Батарея: не менее 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 18 Вт
  • ОС: Android 12 + OneUI 4.0

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