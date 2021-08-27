Samsung Galaxy M32 уже в России — большая батарея и 90-герцевый дисплей за 23 000 рублей

Доехал.

Компания Samsung привезла в Россию своего монстра автономности Samsung Galaxy M32. Устройство получило аккумулятор на 5000 мА*ч. Оценивается в 23 000 рублей.

Что интересного, кроме батареи?

Во-первых, неплохой дисплей . Тут стоит Super AMOLED на 6,4 дюйма. Разрешении Full HD+, а частота обновления 90 Гц.

. Тут стоит Super AMOLED на 6,4 дюйма. Разрешении Full HD+, а частота обновления 90 Гц. 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флеш-памяти. Без вариантов. Ну и отлично. Мучаться выбором не придется.

флеш-памяти. Без вариантов. Ну и отлично. Мучаться выбором не придется. Камера на 64+8+2+2 Мп . Селфи-камера на 20 Мп.

. Селфи-камера на 20 Мп. Поддержка быстрой зарядки на 15 Вт .

. Стильный корпус в черной или белой расцветке.

Хороший смартфон за свои деньги, ничего лишнего.

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