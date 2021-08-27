Samsung Galaxy M32 уже в России — большая батарея и 90-герцевый дисплей за 23 000 рублей
Доехал.
Компания Samsung привезла в Россию своего монстра автономности Samsung Galaxy M32. Устройство получило аккумулятор на 5000 мА*ч. Оценивается в 23 000 рублей.
Что интересного, кроме батареи?
- Во-первых, неплохой дисплей. Тут стоит Super AMOLED на 6,4 дюйма. Разрешении Full HD+, а частота обновления 90 Гц.
- 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флеш-памяти. Без вариантов. Ну и отлично. Мучаться выбором не придется.
- Камера на 64+8+2+2 Мп. Селфи-камера на 20 Мп.
- Поддержка быстрой зарядки на 15 Вт.
- Стильный корпус в черной или белой расцветке.
Хороший смартфон за свои деньги, ничего лишнего.
Читаем:
- Samsung Galaxy M32: дата выхода, цена, характеристики
- Samsung Galaxy M12 уже в России: цена, характеристики, дата выхода
- Samsung Galaxy M02s: характеристики, дата выхода, цена в России
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.