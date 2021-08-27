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Samsung Galaxy M32 уже в России — большая батарея и 90-герцевый дисплей за 23 000 рублей

27 Авг, 2021

Samsung Galaxy M32 уже в России — большая батарея и 90-герцевый дисплей за 23 000 рублей

Доехал.

Компания Samsung привезла в Россию своего монстра автономности Samsung Galaxy M32. Устройство получило аккумулятор на 5000 мА*ч. Оценивается в 23 000 рублей.

Что интересного, кроме батареи?

  • Во-первых, неплохой дисплей. Тут стоит Super AMOLED на 6,4 дюйма. Разрешении Full HD+, а частота обновления 90 Гц.
  • 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флеш-памяти. Без вариантов. Ну и отлично. Мучаться выбором не придется.
  • Камера на 64+8+2+2 Мп. Селфи-камера на 20 Мп.
  • Поддержка быстрой зарядки на 15 Вт.
  • Стильный корпус в черной или белой расцветке.

Хороший смартфон за свои деньги, ничего лишнего.

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