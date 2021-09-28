Samsung Galaxy M52 5G — цена, характеристики, дата выхода

Тонкий и мощный.

Компания Samsung выпустила смартфон Galaxy M52 5G. Пока что в Индии. Но совсем скоро девайс доберется и до наших берегов. Это довольно интересная модель. Чем хороша?

Расскажем.

Во-первых, смартфон очень тонкий. Galaxy M52 5G является самым тонким гаджетом M-линейки за всю историю. Насколько? Всего 7,4 мм. Тоньше M51 аж на 21%.

Правда и батарея тут не такая большая, как можно было бы ожидать. Лишь 5000 мА*ч. Зато со скоростной зарядкой мощностью 25 Вт.

Базируется устройство на Snapdragon 778G. Это один из самых мощных чипов Qualcomm. Новинка быстрее предшественника примерно на 70%. Объем ОЗУ составляет 6 или 8 ГБ, накопителя — 128 ГБ.

Экран топовый: sAMOLED, 6,7 дюймов, Full HD+ и 120 Гц.

Камера сзади тройная, с датчиками на 64+12+5 Мп. Селфи-камера на 32 Мп.

Цена? От $365.

Когда у нас? Надеемся, что скоро.

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