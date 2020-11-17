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Samsung Galaxy M62: 5G, 256 ГБ и многое другое

17 Ноя, 2020

Samsung Galaxy M62: 5G, 256 ГБ и многое другое

Хороший смартфон за адекватные деньги.

M-серия является абсолютным хитом в ряде рынков. Вот и в Россию тоже начали поставлять эту линейку от Samsung. В этой статье вы узнаете о характеристиках и главных фишках Galaxy M62. Поехали!

Samsung Galaxy M62

Фишки грядущего хита:

  • Это флагман M-Серии.
  • Будет хвастаться чипом 750G от Qualcomm.
  • Поэтому поддержка 5G обеспечена.
  • Амолед-экран с дырочкой под камеру.
  • Будет иметь варианты: 4/128 и 6/256.
  • 4 отличные камеры: с шириком и датчиком глубины, а главный модуль ожидается на 64 МП.
  • Огромный аккумулятор на 7000 мАч.
  • Скоростную зарядку.
  • OneUI 3.0 на 11-ом роботе из коробки.
  • Цена ожидается около 24990 руб.

Как вам вообще такое развитие нетоповых смартфонов? Китайцы нас приучили, что камер может быть много. Но такие объёмы ОЗУ и накопителей – отличный тренд 2020-ого.

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