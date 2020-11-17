Samsung Galaxy M62: 5G, 256 ГБ и многое другое
Хороший смартфон за адекватные деньги.
M-серия является абсолютным хитом в ряде рынков. Вот и в Россию тоже начали поставлять эту линейку от Samsung. В этой статье вы узнаете о характеристиках и главных фишках Galaxy M62. Поехали!
Фишки грядущего хита:
- Это флагман M-Серии.
- Будет хвастаться чипом 750G от Qualcomm.
- Поэтому поддержка 5G обеспечена.
- Амолед-экран с дырочкой под камеру.
- Будет иметь варианты: 4/128 и 6/256.
- 4 отличные камеры: с шириком и датчиком глубины, а главный модуль ожидается на 64 МП.
- Огромный аккумулятор на 7000 мАч.
- Скоростную зарядку.
- OneUI 3.0 на 11-ом роботе из коробки.
- Цена ожидается около 24990 руб.
Как вам вообще такое развитие нетоповых смартфонов? Китайцы нас приучили, что камер может быть много. Но такие объёмы ОЗУ и накопителей – отличный тренд 2020-ого.
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