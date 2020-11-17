Samsung Galaxy M62: 5G, 256 ГБ и многое другое

Хороший смартфон за адекватные деньги.



M-серия является абсолютным хитом в ряде рынков. Вот и в Россию тоже начали поставлять эту линейку от Samsung. В этой статье вы узнаете о характеристиках и главных фишках Galaxy M62. Поехали!

Фишки грядущего хита:

Это флагман M-Серии .

. Будет хвастаться чипом 750G от Qualcomm .

. Поэтому поддержка 5G обеспечена.

обеспечена. Амолед-экран с дырочкой под камеру.

с дырочкой под камеру. Будет иметь варианты: 4/128 и 6/256 .

. 4 отличные камеры : с шириком и датчиком глубины, а главный модуль ожидается на 64 МП.

: с шириком и датчиком глубины, а главный модуль ожидается на 64 МП. Огромный аккумулятор на 7000 мАч .

. Скоростную зарядку.

OneUI 3.0 на 11 -ом роботе из коробки.

-ом роботе из коробки. Цена ожидается около 24990 руб.

Как вам вообще такое развитие нетоповых смартфонов? Китайцы нас приучили, что камер может быть много. Но такие объёмы ОЗУ и накопителей – отличный тренд 2020-ого.

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